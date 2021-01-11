Власти Мальты назвали российских владельцев «золотых паспортов»

https://static.news.ru/photo/4984c95e-5469-11eb-a708-fa163e074e61_660.jpg Фото: Olena Bogdanovych/Russian Look/Global Look Press

Правительство Мальты обнародовало список владельцев «золотых паспортов». Это участники государственной программы, которые получили мальтийское гражданство в обмен на инвестиционные вложения в экономику государства в 2019 году.

Всего таких насчитали порядка трёх тысяч человек, их них 300 — из стран бывшего СССР, включая Россию. Получателем «золотого паспорта» оказался миллиардер, упоминаемый в списках Forbes, основатель производителя кровельных материалов «Технониколь» Сергей Колесников, сообщает РБК. Бизнесмен не стал отрицать наличие у него мальтийского гражданства, но объяснил это просто:

На сегодняшний день у меня уже есть предприятия в четырёх странах Европы, на этом останавливаться не планирую, новый паспорт позволяет экономить время на передвижении и расширить географию стран безвизового въезда.

Другими обладателями мальтийских «золотых паспортов» стали полные тёзки некоторых российских олигархов. Это совладелец сети магазинов для ремонта «Петрович» Андриан Мельников, сын бывшего президента «Роснефти» Сергея Богданчикова Алексей.

Также в этом списке оказались полные тёзки одного из основателей строительной компании ЛСР Георгия Ведерникова, акционера компании «Вертикаль» Георгия Чумбуридзе, совладельца «Валента Фарм» (производит препараты «Ингавирин» и «Феназепам») Антона Стрекалова и директора «Русэнергосбыта» Андрея Зиновьева.

Получить комментарии от представителей этих компании журналисты не смогли.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Кипра Никос Анастасиадис отверг обвинения в коррупционных преступлениях. Его заподозрили в торговле «золотыми паспортами».