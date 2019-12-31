https://static.news.ru/photo/043589ea-2c44-11ea-a2c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Ополченцы, которых Украина освободила в рамках обмена пленными, не могут вернуться домой. Власти самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) намерены провести проверку на предмет вербовки людей Службой безопасности Украины (СБУ).

Об этом сообщает Telegram-канал издания «Подъём» со ссылкой на жену одного из освобождённых.

Он рассказал супруге, что считает, будто попал из одной тюрьмы в другую, поскольку выходы в город для него запрещены. Ополченцам обещают, что проверка займёт до девяти дней.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывшие бойцы спецполка «Беркут» Сергей Зинченко и Павел Аброськин рассказали о начале обстрела их отряда на площади Независимости в Киеве в 2014 году. Оба проходят обвиняемыми по украинскому делу о Евромайдане и входили в число пленных, которыми Украина обменялась с Донбассом. По словам Зинченко, по сотрудникам правоохранительных органов начали стрелять в районе пяти часов утра.