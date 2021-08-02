Власти Китая проверят граждан на COVID во избежание новой вспышки

В связи с недавно выявленными случаями заражения коронавирусной инфекцией власти Китая организуют тестирование всех жителей на COVID-19 для предотвращения вспышки новой волны. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель генерального секретаря городской администрации Ли Тао. Его слова приводит ТАСС.

Мы приступаем к экстренному тестированию на коронавирус всех жителей, планируем завершить его в кратчайшие сроки и будем действовать максимально быстро, — рассказал он.

Подобное решение было принято на фоне появления новых случаев заражения в прилегающей к Ухани провинции Хубэй впервые за долгое время. В этом регионе уже обнаружено 14 подобных случаев, 8 из которых выявили в самой Ухани.

Более чем полтора года назад в Ухани возник первый очаг пандемии. Главный республиканец комитета по международным делам палаты представителей США Мак Маккол представил доказательства утечки COVID-19 из лаборатории в китайском городе Ухань. Он призвал наказать Китай.