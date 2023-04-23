Власти Канады пожаловались на недовольных граждан Правительство Канады обвинило профсоюзы в негибкости в переговорах и организации протестов

Фото: Simon HastegÃ…Rd / Keystone Press Agency / Global Look Press

Представитель офиса президента Совета казначейства Канады Моны Фортье сообщил телеканалу CBC, что руководство профсоюза госслужащих Канады (PSAC), которое организовало забастовку на 155 тысяч человек, само несет ответственность за задержки переговоров с властями. В пресс-службе уточнили, что руководство PSAC проявляет негибкость в переговорах с представителями правительства. В офисе казначейства добавили, что организация также распространяет в СМИ жалобы, которые не соответствуют действительности.

Мы здесь не для того, чтобы играть в игры. Мы здесь, чтобы заключить сделку. Наши сотрудники и общественность, которой они служат, ожидают, что обе стороны будут усердно работать за столом переговоров, — заявил собеседник издания.

Рабочие устроили забастовку с требованием защитить права на удаленную работу, а также сбалансированный труд и отдых.

Ранее сообщалось, что 15 апреля Эммануэль Макрон на фоне массовых протестов подписал закон о повышении пенсионного возраста в стране. Теперь во Франции можно уйти на пенсию только в 64 года. До этого пенсионный возраст начинался с 62 лет. Массовые протесты и забастовки из-за законопроекта, предусматривающего повышение пенсионного возраста, проходят во Франции с января.