Представитель офиса президента Совета казначейства Канады Моны Фортье сообщил телеканалу CBC, что руководство профсоюза госслужащих Канады (PSAC), которое организовало забастовку на 155 тысяч человек, само несет ответственность за задержки переговоров с властями. В пресс-службе уточнили, что руководство PSAC проявляет негибкость в переговорах с представителями правительства. В офисе казначейства добавили, что организация также распространяет в СМИ жалобы, которые не соответствуют действительности.
Мы здесь не для того, чтобы играть в игры. Мы здесь, чтобы заключить сделку. Наши сотрудники и общественность, которой они служат, ожидают, что обе стороны будут усердно работать за столом переговоров, — заявил собеседник издания.
Рабочие устроили забастовку с требованием защитить права на удаленную работу, а также сбалансированный труд и отдых.
Ранее сообщалось, что 15 апреля Эммануэль Макрон на фоне массовых протестов подписал закон о повышении пенсионного возраста в стране. Теперь во Франции можно уйти на пенсию только в 64 года. До этого пенсионный возраст начинался с 62 лет. Массовые протесты и забастовки из-за законопроекта, предусматривающего повышение пенсионного возраста, проходят во Франции с января.