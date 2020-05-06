Власти Исландии заявили о ликвидации вспышки коронавируса

https://static.news.ru/photo/960c252c-8fd6-11ea-bf90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Angela to Roxel/imagebroker.com/Global Look Press

Правительство Исландии заявило о том, что 97% инфицированных коронавирусом в стране уже выздоровели.

Из 1799 человек, которые сдали положительный тест на COVID-19 в Исландии, 1750 больше не инфицированы. К сожалению, болезнь унесла жизни десяти человек, — цитирует сообщение РИА Новости.

На данный момент в стране насчитывается 39 случаев коронавирусной инфекции. Трое пациентов остаются в больнице, однако их состояние не вызывает опасений. Власти страны начали постепенную отмену ограничительных мер.

Как информировал NEWS.ru, чрезвычайное положение из-за коронавируса было введено в Исландии 7 марта 2020 года.