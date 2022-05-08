Власти Херсонской области назвали неизбежным распад Украины

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В существующих границах Украина не сохранится, её распад неизбежен. Западная часть страны может отойти Польше, считает замглавы российской военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, его слова приводит РИА Новости.

К сожалению, те, кто распоряжался Украиной последние три десятилетия, довели её до распада и уничтожения. Это уже неизбежно и вопрос времени, — сказал он.

По словам собеседника агентства, многие жители центральной и юго-восточной частей страны поняли, что демократия по-украински представляет собой скрытый фашизм. Тех, кто проживает в западных регионах Украины и продолжает придерживаться нацистских взглядов, никто переубеждать не станет. Эта часть страны может стать частью польской территории.

Со стороны Западной Украины будет заходить Польша, которая будет там строить свою государственность. Я в этом не сомневаюсь, с учетом исторического прошлого Украины, — отметил Стремоусов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что распад Украины начался ещё в 2014 году, когда в стране произошёл государственный переворот, а Крым вышел из её состава. Он также отметил, что многие жители западных областей Украины сегодня принимают гражданство Венгрии и Польши.