Власти китайской провинции Гуандун подтвердили факт заражения коронавирусом трёх находящихся в регионе граждан иностранных государств.
Сегодня в провинции Гуандун были подтверждены три случая заражения коронавирусом. <...> Из них двое — граждане Австралии, один — гражданин Пакистана, — цитирует ТАСС заместителя главы местного комитета по делам здравоохранения Чэнь Чжушэна.
Как писал NEWS.ru, вспышка коронавируса 2019-nCoV была зафиксирована в китайской Ухани в декабре 2019 года. Позже китайские власти закрыли город на карантин. В настоящий момент более шести тысяч человек в мире заразились инфекцией, количество летальных исходов составляет 130.