https://static.news.ru/photo/7d62d7ec-4296-11ea-b85c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiao Yijiu/XinHua/Global Look Press

Власти китайской провинции Гуандун подтвердили факт заражения коронавирусом трёх находящихся в регионе граждан иностранных государств.

Сегодня в провинции Гуандун были подтверждены три случая заражения коронавирусом. <...> Из них двое — граждане Австралии, один — гражданин Пакистана, — цитирует ТАСС заместителя главы местного комитета по делам здравоохранения Чэнь Чжушэна.

Как писал NEWS.ru, вспышка коронавируса 2019-nCoV была зафиксирована в китайской Ухани в декабре 2019 года. Позже китайские власти закрыли город на карантин. В настоящий момент более шести тысяч человек в мире заразились инфекцией, количество летальных исходов составляет 130.