https://static.news.ru/photo/c9c0d0c4-e9a6-11e9-82ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thorsten Wagner/dpa/Global Look Press

Власти Германии расценили инцидент в Лимбурге как террористический акт. Расследование трагедии взяла на себя прокуратура Франкфурта-на-Майне.

7 октября мужчина за рулём грузовика въехал в стоящие у светофора легковые автомобили. В результате пострадали 17 человек. Позднее выяснилось, что автомобиль был угнан. Злоумышленника задержали на месте. Им оказался выходец из Сирии, передаёт ТАСС .

Ранее, как писал News.ru, водитель такси въехал в толпу пешеходов в городе Нагоя в Японии. В результате ДТП пострадали семь человек. Происшествие случилось в районе железнодорожной станции Канаяма, за рулём находился 70-летний мужчина.