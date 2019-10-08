Власти Германии расценили инцидент в Лимбурге как террористический акт. Расследование трагедии взяла на себя прокуратура Франкфурта-на-Майне.
7 октября мужчина за рулём грузовика въехал в стоящие у светофора легковые автомобили. В результате пострадали 17 человек. Позднее выяснилось, что автомобиль был угнан. Злоумышленника задержали на месте. Им оказался выходец из Сирии, передаёт
Ранее, как писал News.ru, водитель такси въехал в толпу пешеходов в городе Нагоя в Японии. В результате ДТП пострадали семь человек. Происшествие случилось в районе железнодорожной станции Канаяма, за рулём находился 70-летний мужчина.
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