Власти Филиппин и Малайзии поздравили Байдена с победой на выборах

https://static.news.ru/photo/20d60600-21b8-11eb-aaab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Marklund/Global Look Press

Президент Филиппин Родриго Дутерте и глава правительства Малайзии Мухиддин Яссин поздравили Джо Бадена с победой на президентских выборах в США.

Дутерте отметил, что его страну и Штаты связывают давние двусторонние отношения и выразил готовность к их дальнейшему развитию.

По словам Яссина, американский народ сделал решительный выбор, отдав предпочтение Байдену. Он также добавил, что Малайзия, будучи быстро развивающейся в экономическом плане страной, придаёт «огромную важность», отношениям с США, сообщает РИА Новости.

Голосование на выборах президента прошло в США 3 ноября. Официально его итоги пока не объявлены, однако считается, что победу одержал Байден. Ранее его поздравили лидеры Афганистана, Палестины, Украины и некоторых других стран.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Турции выразили готовность сотрудничать с новой администрацией США. При этом было отмечено, что Анкара надеется на прекращение Вашингтоном поддержки террористов, а также продолжит добиваться выдачи оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого считают организатором попытки госпереворота в 2016 году.