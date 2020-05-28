Власти Чили сообщили о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки

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Турция с 1 июня будет потихоньку снимать ограничительные меры, которые были введены из-за пандемии коронавируса, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

С 1 июня будет полностью снят запрет на передвижение между городами. С этого дня также откроются пляжи и национальные парки, — отметил политик на пресс-конференции в Стамбуле. Кроме того, в...