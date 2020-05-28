Власти Чили сообщили о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки

Министр здравоохранения Чили Хайме Маньялич заявил о смерти ещё 49 пациентов с коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки. Также было зафиксировано 4 654 новых случаев инфицирования. Это рекордное число для страны с начала пандемии.
К сожалению, сегодня мы сообщаем о смерти 49 человек, в результате общее число жертв пандемии достигло 890, — цитирует его канал Teletrece.
По словам министра, на данный момент в Чили заразились коронавирусом более 3,6 тысяч медицинских работников.
К счастью, очень небольшому числу из них понадобилась госпитализация, — подчеркнул Маньялич.
NEWS.ru писал ранее, что медики Воронежской области выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки.