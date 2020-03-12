В Австралии выявлены 140 случаев заражения коронавирусом нового типа. Для предотвращения дальнейшего распространения инфекции власти страны приняли решение запретить проведение мероприятий численностью более 500 человек. Об этом сообщил премьер-министр Скотт Моррисон.
Политик уточнил, что запрет вступит в силу с 16 марта,
Как писал NEWS.ru, среди инфицированных COVID-19 на Зелёном континенте — звезда Голливуда Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон. Супруги проходят лечение в госпитале города Голд-Кост.
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