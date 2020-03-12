https://static.news.ru/photo/7cb36fda-64e9-11ea-bc1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thomas Haupt/Global Look Press

В Австралии выявлены 140 случаев заражения коронавирусом нового типа. Для предотвращения дальнейшего распространения инфекции власти страны приняли решение запретить проведение мероприятий численностью более 500 человек. Об этом сообщил премьер-министр Скотт Моррисон.

Политик уточнил, что запрет вступит в силу с 16 марта, передаёт CNN. Телеканал отмечает, что часть мероприятий была отменена ещё до соответствующего решения руководства государства. Речь идёт в том числе и о первом этапе. «Формулы-1» сезона-2020 Гран-при Австралии

Как писал NEWS.ru, среди инфицированных COVID-19 на Зелёном континенте — звезда Голливуда Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон. Супруги проходят лечение в госпитале города Голд-Кост.