Власти Аргентины начнут прививать от COVID-19 трёхлетних детей
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
04:27, 02 октября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Применение вакцины от коронавируса разработки китайской Sinopharm среди детей 3–11 лет одобрил аргентинский медицинский регулятор Anmat. Власти страны намерены вакцинировать их до конца текущего года. Об этом сообщила в Twitter Минздрава Аргентины руководитель ведомства Карла Виссотти.
Anmat подтвердил, что мы можем использовать Sinopharm для детей в возрасте от трёх до 11 лет... Аргентина завершит 2021 год с полным охватом и защитой населения старше трёх лет. У нас есть запас, чтобы завершить вакцинацию, — написала министр.
Как отметила чиновница, в стране к этой возрастной группе относятся 5,5–6 млн человек. Планы вакцинации будут определять местные власти, они смогут включать туда как школьников, так и детсадовцев.
Между тем на Кубе уже привили более 1,6 млн детей в возрасте от 2 до 18 лет. Для прививок на острове используют вакцину собственной разработки Soberana 02.