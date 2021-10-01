Власти Аргентины начнут прививать от COVID-19 трёхлетних детей

Применение вакцины от коронавируса разработки китайской Sinopharm среди детей 3–11 лет одобрил аргентинский медицинский регулятор Anmat. Власти страны намерены вакцинировать их до конца текущего года. Об этом сообщила в Twitter Минздрава Аргентины руководитель ведомства Карла Виссотти.

Anmat подтвердил, что мы можем использовать Sinopharm для детей в возрасте от трёх до 11 лет... Аргентина завершит 2021 год с полным охватом и защитой населения старше трёх лет. У нас есть запас, чтобы завершить вакцинацию, — написала министр.

Как отметила чиновница, в стране к этой возрастной группе относятся 5,5–6 млн человек. Планы вакцинации будут определять местные власти, они смогут включать туда как школьников, так и детсадовцев.

Между тем на Кубе уже привили более 1,6 млн детей в возрасте от 2 до 18 лет. Для прививок на острове используют вакцину собственной разработки Soberana 02.