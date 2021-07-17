Власти Афганистана и талибы договорились о компромиссе

Делегации правительства Афганистана и движения «Талибан» (запрещённая в РФ террористическая организация) договорились на следующих переговорах в Катаре достигнуть компромисса в интересах всех афганцев. Об этом говорится в заявлении по итогам двухдневных переговоров, сообщает РИА Новости.

Стороны договорились как можно скорее найти справедливое и прочное решение проблемы. Они понимают необходимость достижения компромисса, который отвечал бы интересам и чаяниям всех мужчин и женщин в Афганистане в свете исламских принципов, — отмечается в итоговом коммюнике.

В Катаре два дня велись межафганские переговоры. Стороны не смогли договориться ни о кратковременном прекращении огня, ни об освобождении пленных.

Ранее стало известно, что 18 июля в Катаре начался очередной раунд переговоров. В нём принимают участие представители официального Кабула и боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ). Во встрече участвовали председатель Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла и переговорщики от талибов во главе с Абдель Гани Барадаром.