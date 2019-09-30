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Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявление об увольнении Александра Данилюка, тем самым освободив его от ранее занимаемой должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны.

Указ опубликовали 30 сентября на официальном сайте главы государства.

В пресс-службе Зеленского сообщили, что Данилюк написал на имя президента заявление об отставке перед началом рабочего визита украинского лидера для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Сам уже бывший секретарь СНБО подчёркивал, что продолжит выполнять свою работу до окончательного решения главы государства.

Ранее News.ru писал, что главный раввин Киева и Украины, глава Объединения иудейских религиозных организаций Украины Яков Дов Блайх прокомментировал отсутствие президента Владимира Зеленского на памятных мероприятиях в Бабьем Яру. Он раскритиковал политика за неуважение к жертвам массовых нацистских расстрелов.

Блайх подчеркнул, что Зеленский — еврей. Он выразил возмущение по поводу присланной президентом корзины цветов.