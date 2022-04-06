ВКС уничтожили под Харьковом зарубежную военную технику

ВКС уничтожили под Харьковом зарубежную военную техникуМинобороны РФ заявило об уничтожении под Харьковом зарубежного оружия и военной техники
Представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что под Харьковом ВКС уничтожили скопление военной техники и топливную базу. Он отметил, что скопление иностранной техники, которая поставлялась на Украину для нужд ВСУ, уничтожено на станции Лозовая, сообщает РИА Новости.
Генерал-майор
Высокоточными ракетами воздушного базирования в Харьковской области уничтожена топливная база в районе населённого пункта Чугуев, с которой осуществлялись поставки горючего для техники украинских войск, — подчеркнул представитель Минобороны.
Ранее стало известно, что утром 6 апреля были уничтожены пять баз хранения горюче-смазочных материалов ВСУ, сообщил Игорь Конашенков. Помимо этого, за сутки российские войска уничтожили 24 военных объекта на Украине, включая зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ», пять складов материально-технического обеспечения и 11 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники.