ВКС уничтожили под Харьковом зарубежную военную технику

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Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США отправили Украине первую партию из 100 барражирующих снарядов Switchblade производства американской компании AeroVironment. Точные модификации дронов названы не были, но, возможно, Киеву предоставили варианты, предназначенные для уничтожения танков и бронетехники, пишет ТАСС.

Мы уже направили 100 беспилотников Switchblade из наших запасов. Вскоре они будут на Украине, если ещё не были доставлены к этому моменту, — заявил Кирби в ходе брифинга. Пресс-секретарь американского...