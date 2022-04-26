Визит Блинкена и украинский террор Это не просто совпадения, это политика

Встреча на неопределённой территории, в неназванном месте президента Зеленского и двух американских министров должна была морально компенсировать киевской клике отказ от поездки в Европу Джо Байдена, который рисковал публично перепутать Украину с Ираком и испортить коллеге Зеленскому праздник обретения кумира. В результате распространённые телеканалами картинки обнимашек должны были подтвердить полную поддержку Вашингтоном манёвров команды Зеленского.

Тем не менее, появление в обществе сливок украинской власти Энтони Блинкена и Ллойда Остина удивительным образом совпало с активизацией откровенной террористической деятельности режима уже непосредственно против российской территории. Почти одновременно были атакованы, говоря военным языком, гражданские объекты в приграничных районах трёх российских областей – Белгородской, Курской и Брянской. Была предпринята попытка прорыва в сторону нашей земли бронегруппы ВСУ. Наконец, задержали банду террористов, связанных с украинскими спецслужбами, готовившую, по информации ФСБ, покушение на тележурналиста Владимира Соловьева.

Считать визит американских деятелей первого ряда и активизацию откровенного террора против российского мирного населения простым совпадением не приходится. Это явно не экспромт, а заранее тщательно продуманные акции, направленные на демонстрацию определённого эффекта. И цели обоих участников политического перфоманса предельно ясны.

С одной стороны, режим Зеленского из кожи лезет вон ради демонстрации своей жизнеспособности, наличия потенциала для нанесения разнообразного ущерба России и раскачивания ситуации внутри нашего общества. И в ход идёт всё, что может вызвать отрицательный резонанс в российской обывательской среде. Особый акцент делается на применении полученных от западных партнёров средств поражения, дополнительные поставки которых необходимо, дескать, форсировать. Зеленский своими акциями как бы отчитался перед визитёрами за полученную военную помощь, раз уже нельзя ни Мариуполь деблокировать, ни вырваться без массового отступления из готовящегося для ВСУ котла в Донбассе. То хотя бы несколько российских посёлков обстрелять, людей ранить, хаты спалить.

Тем более, что российские силы наконец-то перешли и к «рельсовой войне», поражая инфраструктуру, обеспечивающую основную доставку для украинской армии натовского вооружения. Будем надеяться, что ещё сдержит наш Генштб обещания, в случае атак против российской территории, нанести удары и по центрам принятия решений на Украине. Хотя мы понимаем, что основные такие центры сосредоточены, скорее, в Вашингтоне.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ясно, что Блинкен и Остин не просто так прилетели в Европу для встречи и объятий с Зеленским. Своим появлением они явно санкционировали такую тактику провокаций против России. Поскольку она хоть как-то соответствует курсу вашингтонского обкома на свержение Владимира Путина, который для заокеанского «глубинного государства» персонифицирует российскую независимую политику. Американцев явно беспокоят и разочаровывает психологическая устойчивость нашего социума и растущая поддержка президента. А украинский террор вписывается в любимую штатовскую тактику «салями»: откусывания по кусочкам, постепенного расшатывания ситуации.

Впрочем, все понимают, что исход нашей операции решится на поле боя. А террор – средство слабых и агонизирующих.