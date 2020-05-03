Вирусолог назвал глупостью решение провести парад Победы в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/26d6546e-8d3f-11ea-aec4-fa163e074e61_660.jpg Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Жителей Белоруссии необходимо отговорить от посещения парада Победы. Об этом заявил ведущий научный сотрудник центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Ларичев.

Он назвал глупостью проведение парада в условиях пандемии коронавируса, сравнив праздничное мероприятие с пиром во время чумы.

Вирусолог отметил, что в РФ ограничено передвижение граждан старше 65 лет, из-за этого в стране маленькая смертность от COVID-19.

Это показатель того, что если вы будете ограничивать нахождение людей в коллективах — это помогает бороться с эпидемией, а значит, конечно, проведение таких мероприятий крупных лучше не делать во время эпидемии, — заявил Ларичев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что не может отменить парад Победы 9 мая из-за того, что президента не поймут жители страны.

NEWS.ru писал, что Лукашенко похвалил белорусов, переставших носить маски «где попало». По его словам, защитные средства необходимо использовать только в общественных местах и для похода в магазин.

По данным на 2 мая, в Белоруссии число заразившихся коронавирусом за сутки увеличилось на 911 человек. Всего в стране инфицированы 15 828 человек, умерли 97 пациентов.