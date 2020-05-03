Лукашенко похвалил белорусов, переставших носить маски «где попало»

https://static.news.ru/photo/a1c35f36-8d31-11ea-845f-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко (в центре) Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко похвалил белорусов, которые используют медицинские маски только в общественных местах, а не носят «где попало».

Скажу откровенно, и люди молодцы. Они эту маску не надевают где попало. В общественных местах где-то, в магазин идут... — цитирует его РИА Новости.

Лукашенко добавил, что сейчас в республике нет дефицита масок. Белоруссия их даже экспортирует. Глава государства также обратил внимание, что на фоне распространения коронавируса в стране заняты всего 10% аппаратов ИВЛ от имеющихся в наличии — к ним подключены чуть больше 200 человек. Всего в стране аппаратов ИВЛ 2,5 тысячи и ещё около около 500 наркозно-дыхательных.

Отмечается, что Лукашенко уже заявлял, что белорусы, носящие медицинские маски в чистом поле, на природе, «перегнули» с мерами защиты от коронавируса.

Как писал NEWS.ru, несмотря на быстрый рост заболеваемости в апреле, президент Лукашенко отказался вводить в стране жёсткие ограничения со словами: «А жрать что будем?» Белорусский лидер неоднократно сомневался в опасности COVID-19.