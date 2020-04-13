Лукашенко раскритиковал белорусов, которые носят маски на природе

https://static.news.ru/photo/2b57e588-7d7d-11ea-928f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что белорусы, носящие медицинские маски в чистом поле, на природе, «перегнули» с мерами защиты.

Лукашенко рассказал, что увидел людей в масках в полях между деревнями, когда проезжал по Минской области. По его мнению, в этих условиях нужно дышать свежим воздухом.

Ну если ты в городе, где огромное количество людей, надень и ходи час-два. А зачем между деревнями идёт в поле в этой маске... От чего защитит маска в поле? — цитирует РИА Новости Лукашенко.

Он также обещал лично проинспектировать организации, которые занимаются выпуском медицинских масок. По мнению лидера Белоруссии, сейчас особенно важно иметь отечественных производителей средств защиты, чтобы не покупать втридорога за границей.

Ранее, как писал NEWS.ru, Лукашенко отказался вводить в стране жёсткие ограничительные меры на фоне пандемии коронавируса и посоветовал властям лучше подумать над решением экономических вопросов. По его словам, сосредоточиться необходимо на решении проблем сельского хозяйства и на предстоящей посевной кампании.