«Жрать что будем?»: Лукашенко раскритиковал инициаторов введения карантина

https://static.news.ru/photo/86edb6e8-78d2-11ea-83e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался вводить в стране жёсткие ограничительные меры на фоне пандемии коронавируса и посоветовал властям лучше подумать над решением экономических вопросов.

Карантин, комендантский час. Это проще всего. Это мы сделаем в течение суток. Но жрать что будем? — цитирует телеканал «Беларусь 1» главу государства, выступившего на совещании о поставках нефти в республику.

По его словам, сосредоточиться необходимо на решении проблем сельского хозяйства и на предстоящей посевной кампании. Президент добавил, что сейчас многие мировые лидеры заговорили о нехватке продуктов питания и даже голоде после окончания эпидемии коронавируса. Поэтому в Белоруссии приоритетной задачей должна стать продовольственная безопасность.

Ранее белорусский лидер заявил, что «коронавирусный психоз» принесёт много опасных последствий. Он призвал сограждан не поддаваться панике, заверив, что власти принимают все необходимые для борьбы с пандемией меры. По словам Лукашенко, именно паника является главной опасностью инфекции.

По последним данным, в мире более 1,3 млн человек заразились коронавирусом, умерли свыше 74 тысяч, более 284 тысяч выздоровели.

В России на 7 апреля зарегистрированы 7497 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксированы 58 летальных исходов, выздоровели 494 человека.