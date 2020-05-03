Лукашенко объяснил, почему не может отменить парад в День Победы

https://static.news.ru/photo/43355b28-8d2b-11ea-ac41-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко (архивное фото) Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что парад в День Победы является эмоциональной и идеологической вещью. Он считает, что если мероприятие будут отменено, то его не поймут жители страны.

Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал, — заявил Лукашенко.

По его словам, люди негативно воспримут отмену торжеств.

Меня очень волнует, что люди не одобрят, если мы, испугавшись, разбредёмся по норам, — подчеркнул глава государства.

По его словам, если люди боятся, то «никого тащить на это мероприятие не надо». Глава страны считает, что на торжества и так придёт достаточное количество желающих. Он подчеркнул, что парад Победы хотят посетить и ветераны Вооружённых сил.

Хоть они и первыми затребовали, чтобы их привезли на это мероприятие. Понятно, что им уже за 90. Подумаем, как с ними быть. Я придерживаюсь своей тактики — стариков надо поберечь, — заявил Лукашенко.

Президент назвал Белоруссию живым памятником войны. Он считает, что на 9 мая в стране могли бы присутствовать лидеры других государств, сообщает БелТА.

NEWS.ru писал, что Лукашенко до сих пор не сдавал тест на коронавирус. Пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт заявила, что в «этом нет никакой необходимости».

По данным Университета Джона Хопкинса (США), в Белоруссии коронавирусом заразились 15 828 человек, умерли 97.