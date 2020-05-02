Лукашенко до сих пор не сдавал тест на коронавирус

https://static.news.ru/photo/beed9994-8c9d-11ea-a3f8-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр ни разу не сдавал тесты на коронавирус и хорошо себя чувствует. Об этом заявила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

Абсолютно точно знаю, что президент до сих пор не делал тест на коронавирус. В этом нет никакой необходимости, — цитирует её «Интерфакс».

Эйсмонт добавила, что президент живет за городом, фактически в деревне, за многие годы не менял своих привычек, ведет здоровый образ жизни, имеет хороший иммунитет и хорошо себя чувствует.

Как писал NEWS.ru, мужской монастырь в деревне Малые Ляды Смолевичского района Белоруссии закрыли для посещения. По некоторым данным, там есть случаи заражения коронавирусом. Именно сюда приезжал Александр Лукашенко с сыном Николаем на Пасху.

В Белоруссии на 1 мая было 14917 зараженных коронавирусом. Умерли 94 человека.