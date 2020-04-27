В Белоруссии закрыли для посещения монастырь, куда на Пасху ездил Лукашенко

https://static.news.ru/photo/2a0539dc-88aa-11ea-9a11-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Мужской монастырь в деревне Малые Ляды Смолевичского района Белоруссии закрыли для посещения. По некоторым данным, там есть случаи заражения коронавирусом. Именно сюда приезжал Александр Лукашенко с сыном Николаем на Пасху.

О заболевших сообщает издание news.21.by со ссылкой на медика Смолевичской центральной районной больницы. При этом в Борисовской епархии отрицают, что в монастыре есть заразившиеся, пишет TUT.BY. Однако там подтвердили, что он закрыт по причине сложной эпидемиологической обстановки.

На территории обители находится Свято-Благовещенский Ляденский храм. 19 апреля его посетил глава государства. Тогда он заявлял, что даже в нынешней эпидемиологической обстановке не стоит закрывать людям дорогу к храму.

Сейчас в Белоруссии коронавирусная инфекция выявлена у 11 289 человек, 75 из них умерли. 17 апреля коронавирус подтвердился у 419 медицинских работников республики. Тесты на COVID-19 Минск получает от Москвы на безвозмездной основе, писал NEWS.ru.