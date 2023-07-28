Вильфанд пояснил, есть ли связь между ливнями в России и жарой в Европе Вильфанд заявил, что ливни в России и жара в Европе не связаны

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сильные осадки в России никак не связаны с экстремальными температурами в Европе, заявил NEWS.ru директор Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, хоть на Земле и существует единая система циркуляции, в ней есть региональные масштабы, и именно они и определяют погоду.

На северном полушарии одновременно существуют десяток циклонов и пол десятка антициклонов. От их перемещений и зависят погодные условия в регионах. Нецелесообразно связывать события на Урале с погодой в Западной Европе. Это совершенно разные процессы, — сказал Вильфанд.

28 июля в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности, который продлится до 21:00 мск 29 июля. Причиной такого решения назвали сильный дождь, грозу и порывистый ветер до 17 метров в секунду.

Власти столицы призвали граждан быть внимательнее на улице, не укрываться от грозы под деревьями и не парковаться рядом с ними на авто.