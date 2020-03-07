Власти Палестины объявили о закрытии Вифлеема для туристов и паломников из-за распространения коронавируса.
Палестинская администрация полностью закрыла Вифлеем после заболевания туристов коронавирусом, — сообщил телеканал Al Hadath.
Как писал NEWS.ru, ранее власти Палестины сообщили о закрытии большинства городских учреждений Вифлеема. Министр здравоохранения Палестины Май аль-Кила заявила, что число людей, заразившихся коронавирусом в одном из отелей района Бейт-Джала под Вифлеемом, достигло 16 человек. Правительство приняло решение о закрытии въезда и выезда из Вифлеема и прекращении транспортного сообщения.