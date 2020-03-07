https://static.news.ru/photo/d8431ab8-607e-11ea-9006-fa163e074e61_660.jpg Фото: Abedalrahman Hassan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Палестины объявили о закрытии Вифлеема для туристов и паломников из-за распространения коронавируса.

Палестинская администрация полностью закрыла Вифлеем после заболевания туристов коронавирусом, — сообщил телеканал Al Hadath.

Как писал NEWS.ru, ранее власти Палестины сообщили о закрытии большинства городских учреждений Вифлеема. Министр здравоохранения Палестины Май аль-Кила заявила, что число людей, заразившихся коронавирусом в одном из отелей района Бейт-Джала под Вифлеемом, достигло 16 человек. Правительство приняло решение о закрытии въезда и выезда из Вифлеема и прекращении транспортного сообщения.