ВГА Херсона сообщила о крахе контрнаступления украинских войск Стремоусов: попытка контрнаступления ВСУ на Херсонскую область потерпела крах

Фото: Социальные сети

Вооружённые силы Украины предприняли попытку контрнаступления на Херсонскую область и потерпели крах. Об этом заявил РИА Новости заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. По его словам, это произошло на днях.

На днях украинские нацисты предприняли очередную провальную попытку наступления на Херсонскую область. Их попытка атаковать потерпела крах, — сказал Стремоусов.

Он пояснил, что Херсонская область представляет собой степь и любые передвижения войск «заканчиваются безуспешными атаками».

Все их попытки приводят лишь к большим потерям в рядах украинской армии. Режим Зеленского просто бездумно бросает людей на верную смерть, — заявил Стремоусов.

По его мнению, обстановка в отношении Херсонской области со стороны официальной Украины нагнетается для того, что получить новую финансовую помощь Запада.

В результате спецоперации российские войска взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области Украины. В регионах сформированы пророссийские администрации, налажено вещание телеканалов и радиостанций РФ, получил хождение российский рубль. Регионы объявили о намерении войти в состав России.

Ранее Стремоусов заявил, что референдум по вхождению в состав России состоится в любом случае. При этом его дату он называть не стал, но отметил, что он станет «очень важным» для всех освобождённых территорий.