Въезд в центр Гродно запрещён из-за протестов

Въезд в центр Гродно перекрыт в Белоруссии, закрыты все кафе, в том числе и круглосуточные. Нет людей на площадях Ленина и Советской.
Причиной стали акции протеста после выборов президента Белоруссии, которые идут по всей стране. В крупных городах страны идут массовые задержания протестующих,
В Гродно также были задержания противников Лукашенко. В Минске до сих пор продолжаются столкновения сторонников оппозиции с силовиками. На данный момент милиция оттеснила протестующих из района торгового центра «Рига» на Пушкинской площади.
Ранее NEWS.ru сообщал, что задержания митингующих против результатов выборов президента Белоруссии начались в Гродно. Ранее задержания митингующих начались в Бресте. Десант и ОМОН находились на пересечении проспекта Машерова и улицы Советской, сотрудники правопорядка шли в толпу и выборочно задерживали людей.
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