Въезд в центр Гродно запрещён из-за протестов

https://static.news.ru/photo/13b999a6-db62-11ea-b70c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Въезд в центр Гродно перекрыт в Белоруссии, закрыты все кафе, в том числе и круглосуточные. Нет людей на площадях Ленина и Советской.

Причиной стали акции протеста после выборов президента Белоруссии, которые идут по всей стране. В крупных городах страны идут массовые задержания протестующих, сообщает «Sputnik Беларусь».

В Гродно также были задержания противников Лукашенко. В Минске до сих пор продолжаются столкновения сторонников оппозиции с силовиками. На данный момент милиция оттеснила протестующих из района торгового центра «Рига» на Пушкинской площади.

Ранее NEWS.ru сообщал, что задержания митингующих против результатов выборов президента Белоруссии начались в Гродно. Ранее задержания митингующих начались в Бресте. Десант и ОМОН находились на пересечении проспекта Машерова и улицы Советской, сотрудники правопорядка шли в толпу и выборочно задерживали людей.