Украинскому городу предложили вернуть «доколониальное» название

Депутаты муниципального совета Владимира-Волынского на Украине выступили за возвращение населённому пункту исторического названия. Этот процесс назван деколонизаций, «поскольку город переименовали россияне в 1911 году», сообщил на своей странице в Facebook депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Владимир Вятрович.

Деколонизация продолжается! Городской совет Владимира-Волынского поддержал решение о возвращении городу исторического названия — Владимир, без прицепки, выдуманной россиянами, — написал он.

По его словам, таким образом город вернётся к «доколониальному» названию Владимир. Вятрович напомнил, что в 1911 году царское правительство присоединило к этому наименованию слово «Волынский», чтобы отличать украинский город от русского.

Ранее изменить название Украины в очередной раз предложил советник главы офиса президента страны Владимира Зеленского и спикер киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович. Он предложил переименовать страну в Украину-Русь, а украинский язык назвать «руським». Предполагалось, что таким образом получится «отобрать бренд у Москвы».