Верховная рада одобрила указ Зеленского о введение ЧП на Украине

Верховная рада Украины на внеочередном заседании одобрила введение чрезвычайного положения на всей территории страны, за исключением Донецкой и Луганской областей. Данное постановление поддержали 335 депутатов, при том, что минимум составлял 226 голосов, сообщает РИА Новости.

Утвердить указ президента Украины от 23 февраля 2022 года «О введении чрезвычайного положения в отдельных регионах Украины», — отмечается в постановлении.

Указом предусмотрено, что положение ЧП начнёт действовать с 0:00 (1:00 мск) 24 февраля. При его вступлении в силу, на территориях, в частности устанавливается особый режим въезда и выезда, а также при нужде ограничивается свобода передвижения по территории.

Ранее стало известно, что администрация США предупредила главу Украины Владимира Зеленского о высокой вероятности «вторжения» России в течение ближайших двух суток. Президент Украины предупреждён, что «Россия с высокой вероятностью» начнёт вторжение на территорию страны в течение 48 часов. Предупреждение было получено правительством Украины, но это уже третье по счёту за месяц оповещение для Киева.