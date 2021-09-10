Великобритании предрекли судьбу Атлантиды

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Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) захватили в Панджшере большой склад с оружием и техникой, в том числе со времён СССР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из представителей талибов.

Отмечается, что на складе имеется так много оружия, что его доставка в Кабул может занять несколько дней. 16 августа «Талибан» окончательно захватил весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой...