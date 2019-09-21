Полиция США подтвердила многочисленные госпитализации и смерти в результате инцидента в Южном районе Питтсбурга, штат Пенсильвания. ЧП произошло на вечеринке, его подробности пока неизвестны.
Как сообщает местный телеканал со ссылкой на радиостанцию KDKA, четыре человека погибли, трое находятся в больнице в тяжёлом состоянии.
Стражи порядка говорят, что у всех жертв случившегося на руке оранжевый браслет — такие выдают в клубах и на вечеринках.
Police are investigating a medical situation on the South Side:— Pgh Public Safety (@PghPublicSafety)
https://t.co/gOKLmS39lB pic.twitter.com/G51ldRgrZl September 22, 2019