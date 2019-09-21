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Полиция США подтвердила многочисленные госпитализации и смерти в результате инцидента в Южном районе Питтсбурга, штат Пенсильвания. ЧП произошло на вечеринке, его подробности пока неизвестны.

Как сообщает местный телеканал со ссылкой на радиостанцию KDKA, четыре человека погибли, трое находятся в больнице в тяжёлом состоянии.

Стражи порядка говорят, что у всех жертв случившегося на руке оранжевый браслет — такие выдают в клубах и на вечеринках.