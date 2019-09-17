https://static.news.ru/photo/a6804708-d924-11e9-9f38-fa163e074e61_660.jpg Фото: СУ СКР по Тверской области

Делом об отравлении четырёх человек в Тверской области занялись лучшие сыщики региона. Люди скончались после того, как выпили неизвестную жидкость. Предположительно — суррогатный алкоголь.

Трагедия произошла в посёлке Зеленогорский Вышневолоцкого района в ночь на 16 сентября. Накануне вечером 44-летний местный житель зашёл в гости к своим знакомым — 36-летней женщине и 44-летнему мужчине. Как сообщает региональное управление СК, вместе с ними он выпил жидкость из бутылки, которую принёс с собой.

Затем мужчина направился в гости к своему 51-летнему приятелю, с которым они употребили аналогичную жидкость, после чего 16 сентября 2019 года его тело и тела трёх лиц, с которыми он употреблял жидкость, были обнаружены в квартирах, — говорится в сообщении следствия.

Уголовное дело возбуждено по факту сбыта товара, не отвечающего требованиям безопасности, повлёкшего по неосторожности смерть людей. На месте происшествия работают и.о. руководителя следственного управления и наиболее опытные сотрудники отдела криминалистики. Сыщики выясняют место производства и покупки жидкости, а также устанавливают её продавца.

Ранее News.ru писал, что в Уфе 15 человек были госпитализированы после отравления шаурмой. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело.