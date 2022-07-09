Ватикан допустил встречу папы Римского с патриархом Кириллом в Казахстане Ватикан допустил встречу папы Римского с патриархом Кириллом в сентябре в Казахстане

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Встреча папы римского Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла может пройти в сентябре в Казахстане. В Нур-Султане 14–15 сентября должен состояться VII съезд лидеров мировых традиционных религий. О таком варианте сообщил секретарь Ватикана по отношениям с другими государствами Пол Ричард Галлахер. Его слова приводит газета Open.

Если патриарх и папа римский поедут туда, поверьте, встреча состоится, — сказал Галлахер.

Он также подтвердил планы Франциска посетить в августе Киев.

Он убеждён, что если бы он смог совершить визит, то это имело бы положительные результаты, — отметил секретарь Ватикана.

О намерении посетить Киев и Москву папа римский Франциск заявил 4 июля. Понтифик заявил, что хотел бы побывать с официальными поездками в двух столицах уже в ближайшее время. По его словам, он собирается сделать это через некоторое время после посещения Канады — туда Франциск отправится с 24 по 30 июля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предметных контактов по возможному визиту папы римского Франциска в Россию пока не было. По его словам, визиту на высшем уровне должна предшествовать соответствующая подготовка.