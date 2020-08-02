Вассерман описал последствия «вирусной депрессии»

Политический консультант и телеведущий Анатолий Вассерман заявил, что из-за коронавируса мир балансирует на грани вирусной и экономической эпидемий. По его словам, если в этой ситуации усилить санитарные меры, то люди станут умирать от голода.
В своём блоге на РЕН ТВ эрудит
Карантин, прервавший множество технологических цепочек, всего лишь позволил списать на вирус последствия стратегических ошибок множества богатых мира сего, — уверен Вассерман.
Он считает, что восстанавливать экономику придётся, даже если весь мир удастся вакцинировать от коронавируса.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Анатолий Вассерман видит мировое будущее после пандемии в мрачном свете. Почти победить коронавирус человечеству удастся только в феврале 2021 года, считает эрудит. Но к этому времени люди порядком обеднеют и во многом — из-за агрессивной политики США, которые «начнут скупать Европу оптом».
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