Псаки: США готовы сами действовать против российских хакеров

США будут готовы действовать против российских хакеров, если Москва не примет меры. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Если российские власти не могут или не будут предпринимать действия против криминальных элементов, находящихся в России, мы предпримем действия, — заявила Псаки, говоря о российских хакерах.

Она подчеркнула, что власти продолжают собирать информацию о том, причастны ли российские власти к кибератаке с помощью вируса вымогателя, которая прошла недавно. Псаки добавила, что в Вашингтоне пока не сделали никаких заявлений относительно того, кто причастен к этой атаке.

Специалисты по безопасности согласны с тем, что преступная группировка REvil действует из РФ, имея представительства по всему миру, — подчеркнула официальный представитель Белого дома.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обладают информацией, кто совершил новые кибератаки против США. Он также добавил, что Москва не имеет к этому никакого отношения.

Президент США Джо Байден рассказал журналистам, что у него есть послание по кибербезопасности, которое он намерен передать российскому лидеру Владимиру Путину. 7 июля глава Белого дома провёл совещание с представителями своего аппарата, на котором обсуждались кибератаки на американские объекты.