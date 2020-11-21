Вашингтон отправил на Ближний Восток стратегические бомбардировщики

https://static.news.ru/photo/4bb2147e-2c5b-11eb-9ab2-fa163e074e61_660.jpg Бомбардировщик B-52H Stratofortress Фото: Christopher Ruano/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

США впервые за последние десять месяцев перебросили из Северной Дакоты на Ближний Восток стратегические бомбардировщики B-52H.

Об этом сообщается на сайте Центрального командования Вооружённых сил США. Количество самолётов и страна их прибытия не уточняются.

Экипажи B-52H Stratofortress из состава пятой эскадрильи, дислоцированной на военно-воздушной базе Майно в штате Северная Дакота, оперативно совершили дальний полёт на Ближний Восток 21 ноября с целью сдерживания агрессии и подтверждения поддержки партнёров и союзников США, — говорится в сообщении.

Отмечается, что перелёт был беспосадочным благодаря самолётам-заправщикам. Его целью названа демонстрация способности американских ВВС оперативно перебрасывать свои силы в любую точку мира.

Ранее NEWS.ru сообщал, что журналисты специализированного американского издания The Drive сделали обзор вооружения бомбардировщиков Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, фотографии с которым показали представители Минобороны РФ. Как отмечает издание, до сих было мало возможностей увидеть российские стратегические бомбардировщики вместе с их потенциальной «полезной нагрузкой». Устрашающее на вид вооружение, отметили американские журналисты.