Вашингтон отправил на Ближний Восток стратегические бомбардировщики

США впервые за последние десять месяцев перебросили из Северной Дакоты на Ближний Восток стратегические бомбардировщики B-52H.
Об этом
Экипажи B-52H Stratofortress из состава пятой эскадрильи, дислоцированной на военно-воздушной базе Майно в штате Северная Дакота, оперативно совершили дальний полёт на Ближний Восток 21 ноября с целью сдерживания агрессии и подтверждения поддержки партнёров и союзников США, — говорится в сообщении.
Отмечается, что перелёт был беспосадочным благодаря самолётам-заправщикам. Его целью названа демонстрация способности американских ВВС оперативно перебрасывать свои силы в любую точку мира.
Ранее NEWS.ru сообщал, что журналисты специализированного американского издания The Drive сделали обзор вооружения бомбардировщиков Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, фотографии с которым показали представители Минобороны РФ. Как отмечает издание, до сих было мало возможностей увидеть российские стратегические бомбардировщики вместе с их потенциальной «полезной нагрузкой». Устрашающее на вид вооружение, отметили американские журналисты.