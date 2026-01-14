Вандалы повредили здание посольства Ирана в Канаде Вандалы повредили здание закрытого посольства Ирана в Канаде во время митинга

Вандалы повредили здание закрытого посольства Ирана в Канаде во время демонстрации в поддержку массовых протестов в Исламской Республике, сообщило агентство Canadian Press со ссылкой на правоохранителей. Одного человека задержали за незаконное проникновение на территорию дипмиссии.

Закрытое посольство Ирана подверглось вандализму во время <…> протеста в понедельник, — говорится в сообщении.

Отмечается, что неизвестные также сняли флаг Ирана со входа в посольство. Здание дипмиссии не работает с 2012 года.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюз использует ситуацию в Иране для отвлечения внимания населения региона от проблемы Гренландии. Дипломат напомнила, что чиновники ЕС столкнулись с притязаниями США на остров.

До этого газета The Washington Post сообщила со ссылкой на источники, что Вашингтон обратился к европейским странам за разведданными по целям на территории Ирана. Один из европейских чиновников отметил, что Вашингтон вряд ли нанесет удары по ядерным объектам, но может принять меры против руководителей организаций, ответственных за насилие на протестах в республике.