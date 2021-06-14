В Женеве испекли торт в честь встречи Путина с Байденом

https://static.news.ru/photo/bf14b74c-cd31-11eb-86ae-96000091f725_660.jpg Фото: christies_bakery/instagram.com

В Женеве кондитерская Christie's Bakery приготовила торт к предстоящей встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Его украсили наиболее узнаваемыми символами двух стран, сообщает РИА Новости.

Торт выполнен в виде открытки. На его глазурь нанесены изображения российского и американских флагов, а также матрёшки, самовара, стакана кока-колы и капкейка. Кроме того, лакомство содержит надпись Рeace of cake, что на русский язык можно перевести как «торт мира».

Владелица Christie's Bakerу Ольга Джонсон пояснила агентству, что идея торта состояла в объединении российской и американской культур. Она также отметила, что предстоящий саммит — важное историческое событие. Причём не только РФ, США и Швейцарии, но и всего мира.

Ранее Путин заявил, что в ходе его встречи с Байденом в Женеве необходимо восстановить личные контакты, наладить прямой диалог и создать механизмы взаимодействия двух стран. Он подчеркнул, что есть вопросы, по которым возможна совместная эффективная работа двух стран.