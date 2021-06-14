В Женеве испекли торт в честь встречи Путина с Байденом

В Женеве кондитерская Christie's Bakery приготовила торт к предстоящей встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Его украсили наиболее узнаваемыми символами двух стран, сообщает РИА Новости.
Торт выполнен в виде открытки. На его глазурь нанесены изображения российского и американских флагов, а также матрёшки, самовара, стакана кока-колы и капкейка. Кроме того, лакомство содержит надпись Рeace of cake, что на русский язык можно перевести как «торт мира».
Владелица Christie's Bakerу Ольга Джонсон
Ранее Путин заявил, что в ходе его встречи с Байденом в Женеве необходимо восстановить личные контакты, наладить прямой диалог и создать механизмы взаимодействия двух стран. Он подчеркнул, что есть вопросы, по которым возможна совместная эффективная работа двух стран.