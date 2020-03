К 17 марта в Twitter центра Shedd Aquarium появилось сразу несколько роликов. В одном из них пингвин по имени Веллингтон машет крыльями и следит за представителями фауны из Амазонии, которые косяками плавают в одном из аквариумов. А его хохлатые сородичи Эдвард и Энни бродят у стойки информации для посетителей.

Penguins like Edward and Annie will begin to build their nests next week. Join us digitally for nesting coverage! In the meantime, we will be sharing lots of different animal updates (and yes, Wellington will return!) (2/3) pic.twitter.com/eCYKOwdOMz