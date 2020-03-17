https://static.news.ru/photo/9894c8de-6872-11ea-8a8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shedd Aquarium/facebook.com

Океанариум в Чикаго решил выпустить пингвинов на прогулку по всем помещениям. Само учреждение закрыто из-за коронавируса, и там сейчас нет посетителей. Морские птицы с любопытством изучают новые пространства и разглядывают рыб за стеклом.

К 17 марта в Twitter центра Shedd Aquarium появилось сразу несколько роликов. В одном из них пингвин по имени Веллингтон машет крыльями и следит за представителями фауны из Амазонии, которые косяками плавают в одном из аквариумов. А его хохлатые сородичи Эдвард и Энни бродят у стойки информации для посетителей.

Penguins like Edward and Annie will begin to build their nests next week. Join us digitally for nesting coverage! In the meantime, we will be sharing lots of different animal updates (and yes, Wellington will return!) (2/3) pic.twitter.com/eCYKOwdOMz — Shedd Aquarium (@shedd_aquarium) March 16, 2020

Сотрудники океанариума отмечают, что пингвины привыкли к постоянному вниманию и без зрителей стали тосковать. Таким необычным образом животным решили поднять настроение. Также их радуют обновлённым рационом питания.

Ранее NEWS.ru писал, что бурая медведица Роза и пара гималайских медведей Аладдин и Будур проснулись из-за тепла и раннего таяния снега. В прошлом году они начали выходить из искусственных берлог только в апреле, а в этом году проснулись уже в конце февраля.