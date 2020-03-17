Фото: Shedd Aquarium/facebook.com

Океанариум в Чикаго решил выпустить пингвинов на прогулку по всем помещениям. Само учреждение закрыто из-за коронавируса, и там сейчас нет посетителей. Морские птицы с любопытством изучают новые пространства и разглядывают рыб за стеклом.

К 17 марта в Twitter центра Shedd Aquarium появилось сразу несколько роликов. В одном из них пингвин по имени Веллингтон машет крыльями и следит за представителями фауны из Амазонии, которые косяками плавают в одном из аквариумов. А его хохлатые сородичи Эдвард и Энни бродят у стойки информации для посетителей.

Сотрудники океанариума отмечают, что пингвины привыкли к постоянному вниманию и без зрителей стали тосковать. Таким необычным образом животным решили поднять настроение. Также их радуют обновлённым рационом питания.

Ранее NEWS.ru писал, что бурая медведица Роза и пара гималайских медведей Аладдин и Будур проснулись из-за тепла и раннего таяния снега. В прошлом году они начали выходить из искусственных берлог только в апреле, а в этом году проснулись уже в конце февраля. 

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях