https://static.news.ru/photo/31b7f894-5ea3-11ea-8e06-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.moscowzoo.ru

Бурая медведица Роза и пара гималайских медведей Аладдин и Будур проснулись из-за тепла и раннего таяния снега.

В прошлом году медведи начали выходить из искусственных берлог только в апреле, а в этом году проснулись уже в конце февраля. И на этой неделе гости зоопарка могут их увидеть, сообщает учреждение.

Сначала хищники будет питаться низкокалорийной растительной пищей: яблоками, грушами, салатом и овощами, а к своему обычному рациону вернутся только через полтора месяца. Пока медведи ещё сонные и выходят погулять с утра, к обеду укладываясь подремать. Первый «официальный» выход в вольер состоится 6 марта.

Как писал NEWS.ru ранее, в Московском зоопарке рассказали о пополнении. У пары гривистых волков Эмилии и Фалькао родились три щенка. Сейчас новорождённые уже подросли и стали выходить на прогулку. Малыши любят бегать между деревьями и греться на солнце.