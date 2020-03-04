Бурая медведица Роза и пара гималайских медведей Аладдин и Будур проснулись из-за тепла и раннего таяния снега.
В прошлом году медведи начали выходить из искусственных берлог только в апреле, а в этом году проснулись уже в конце февраля. И на этой неделе гости зоопарка могут их увидеть,
Сначала хищники будет питаться низкокалорийной растительной пищей: яблоками, грушами, салатом и овощами, а к своему обычному рациону вернутся только через полтора месяца. Пока медведи ещё сонные и выходят погулять с утра, к обеду укладываясь подремать. Первый «официальный» выход в вольер состоится 6 марта.
Как писал NEWS.ru ранее, в Московском зоопарке рассказали о пополнении. У пары гривистых волков Эмилии и Фалькао родились три щенка. Сейчас новорождённые уже подросли и стали выходить на прогулку. Малыши любят бегать между деревьями и греться на солнце.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен