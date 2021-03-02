В Южной Корее двое умерли после прививки AstraZeneca

https://static.news.ru/photo/e61412ae-7bf9-11eb-b25d-96000091f725_660.jpg Фото: CTK Photo/Slavomir Kubes/Global Look Press

В Южной Корее сразу два человека умерли после прививки от коронавируса. Вакцинация проводилась препаратом AstraZeneca.

Первым погиб пожилой мужчина, которому было больше 50 лет. 26 февраля ему сделали прививку, которая, как предполагают специалисты, дала побочное действие. Уже 2 марта корейца доставили в больницу с симптомами сердечной недостаточности и с затруднённым дыханием. Утром 3 марта он скончался.

Второй жертвой прививки стал 63-летний пациент. Сразу после вакцинации у пациента поднялась температура. Смерть наступила спустя четыре дня после вакцинации, передаёт «Московский Комсомолец».

Стоит заметить, что летальные исходы после вакцинации от коронавируса не являются редкостью. Так, ранее NEWS.ru писал, что надзорная служба Австрии получила сообщения о 41 случае смерти людей, которые произошли после вакцинации от COVID-19 препаратом производства консорциума Pfizer-BioNTech. При этом отмечается, что связь между вакцинацией и летальными случаями не доказана.

Вакцинация от коронавирусной инфекции в Австрии началась в декабре 2020 года. В настоящее время в стране используются препараты Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca. За указанный отчётный период зарегистрировано 620 927 привитых человек. С начала вакцинации поступило 66 767 сообщений о возможных побочных эффектах после вакцинации.