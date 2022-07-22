В Японии назвали дату государственных похорон Синдзо Абэ Государственные похороны Синдзо Абэ пройдут 27 сентября

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Правительство Японии утвердило дату государственных похорон экс-премьер-министра страны Синдзо Абэ. Он пройдут 27 сентября. Абэ умер 8 июля в результате покушения. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Церемония состоится в Токио на арене «Будокан» и в парке Китаномару. Во время государственных похорон попрощаться с Абэ смогут все те, кто хочет воздать долг памяти бывшему премьер-министру. Церемонию с соблюдением строгих правил протокола проводят только в честь людей, имевших общегосударственное значение.

Частные похороны Абэ прошли 12 июля. Гражданский кортеж проехал по улицам Токио, чтобы граждане могли попрощаться с политиком. После этого тело Абэ кремировали, его прах забрала вдова.

Синдзо Абэ был смертельно ранен 8 июля во время выступления в японском городе Нара. Нападавший выстрелил в экс-премьера дважды, ранив его в шею и грудь. Политика госпитализировали на вертолете с сильным кровотечением, но не успели спасти.

Нападавшего задержали на месте — им оказался бывший военнослужащий, 41-летний Тэцуя Ямагами. Подозреваемый не оказал сопротивления охранникам бывшего премьера.

Свой поступок он объяснил недовольством деятельностью некой группы, к которой якобы принадлежал Абэ. По словам Ямагами, действия этой группы привели к бедственному положению в его семье.

Абэ похоронили 12 июля. Траурный кортеж проехал по улицам Токио, чтобы японцы могли попрощаться с бывшим премьером. Затем его кремировали. Политика, который дольше всех других премьеров возглавлял правительство Японии (с 2006-го по 2007-й и с 2012-го по 2020 годы), решили посмертно наградить самой почетной наградой в стране — Высшим орденом Хризантемы с цепью.



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