В Японии для конкурса ищут двойников жившего 1800 лет назад человека

В японской префектуре Тоттори объявили о наборе на конкурс двойников человека, который жил в этом районе 1800 лет назад, сообщает газета «Иомиури». Отмечается, что его внешность была воссоздана учёными на основе анализа генетической информации из фрагментов найденного археологами черепа.

В ходе исследований учёным удалось воссоздать трёхмерный портрет первобытного обитателя юго-запада острова Хонсю, где сейчас расположена современная префектура Тоттори. Подобное изображение вызвало бурную реакцию среди читателей, которые нашли множество сходств этого молодого мужчины с длинными волосами и небольшой бородкой с современным человеком.

Общественный интерес заставил власти префектуры Тоттори объявить конкурс и отыскать как можно больше людей обоих полов, которые внешне похожи на этого первобытного человека. В январе планируют оставить 10 двойников, для которых организуют тур по всей Японии.

Ранее сообщалось, что шведские археологи нашли воинское захоронение со скелетом воина и оружием возрастом 1800 лет. У останков обнаружен меч в сохранившихся деревянных ножнах и шпоры в районе ног, что указывает на то, что воин был всадником. Учёные говорят о сенсационности данного открытия, так как его датируют IV-V веком нашей эры. Профессор истории университета Стокгольма заявил, что столь древняя всадническая гробница — это очень необычная находка.