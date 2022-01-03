В ВОЗ знали о существовании «французского» штамма коронавируса с ноября

Во Всемирной организации здравоохранения с ноября 2022 года знали о существовании обнаруженного во Франции нового штамма коронавируса, заявил на брифинге эксперт ВОЗ Абди Махамуд, слова которого приводит РИА Новости. Он подчеркнул, что в организации внимательно следят за ситуацией вокруг нового варианта COVID-19.

Мы внимательно отслеживаем. Есть три типа штаммов: вариант для отслеживания, вариант, представляющий интерес, и вариант, представляющий озабоченность. Так что B.1.640.2 мы очень внимательно отслеживаем с ноября, а также два его подварианта, — отметил он.

Новый штамм коронавируса был обнаружен в Марселе, на юге Франции. Его выявили у путешественника, вернувшегося из Камеруна. По предварительным данным, переносчик заразил новым штаммом 12 человек.

Новый штамм получил обозначение В.1.640.2. Специалисты выявили в нём 46 мутаций. При этом уровень заразности штамма оценить пока не представляется возможным.

Ранее глава Минздрава Франции Оливье Веран предположил, что штамм «омикрон» станет последней волной пандемии коронавируса. Ранее такое предположение сделали в Дании. Подобный прогноз связан с тем, что из-за высокого темпа распространения штамма антитела к COVID-19 получит абсолютное большинство населения как в результате болезни, так и благодаря вакцинации.