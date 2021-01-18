В ВОЗ заявили об угрозе 100 тысяч смертей в неделю от COVID-19

https://static.news.ru/photo/3e310488-59a4-11eb-86f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила об угрозе гибели от коронавирусной инфекции ста тысяч человек в неделю. С таким прогнозом выступил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

В настоящее время эпидемиологическая ситуация развивается динамично и неравномерно, в будущем она вполне может осложниться, — цитирует Reuters представителя организации.

Отмечается, что в настоящее время порядка 47% смертей от COVID-19 приходится на Северную и Южную Америку, и, согласно прогнозам, в будущем ситуация может усугубиться. В Европе показатели заболеваемости стабилизируются, но они по-прежнему остаются на высоком уровне.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир приближается к моральной катастрофе, так как план по обеспечению жителей разных стран вакциной от COVID-19 на равных условиях находится под угрозой срыва. Он привёл статистику, в соответствии с которой жители 49 обеспеченных стран получили 39 млн доз вакцины от коронавируса, при этом в одном из беднейших государств сделали всего 25 прививок.

Как сообщал NEWS.ru, представитель ВОЗ Мелита Вуйнович заявила, что пандемия коронавируса может пойти на спад, но сам вирус никуда не исчезнет. По её словам, решить вопрос с пандемией может именно массовая вакцинация.