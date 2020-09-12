В ВОЗ спрогнозировали рост смертности из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/060aaafe-f65e-11ea-8c29-fa163e074e61_660.jpg Бутовское кладбище Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уровень смертности в результате заражения коронавирусной инфекцией нового типа повысится в октябре и ноябре. Об этом сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

По его словам, ситуация в ближайшее время усложнится. В Европе ожидается новая волна пандемии. Из-за этого будет расти число заразившихся и, как следствие, возрастёт количество летальных исходов.

Ситуация усложнится. В октябре, в ноябре мы увидим более высокую смертность, — цитирует Клюге Agence France-Presse.

Как ранее передавал NEWS.ru, почти 308 тысяч человек заразились коронавирусом в мире за сутки, что стало рекордным показателем с начала пандемии. Точные цифры выглядят так: 307 930 случаев заражения против 306 857 случаев, зафиксированных 6 сентября, когда был установлен предыдущий антирекорд.

Отмечается, что общее число людей, заражённых инфекцией на планете, теперь составляет 28 637 952. С начала вспышки в мире из-за коронавируса умерли 917 417 человек.