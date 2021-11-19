ВОЗ призвала страны учитывать права человека при введении локдаунов

Государства сами определяют меры реагирования на пандемию коронавируса, однако необходимо учитывать воздействие этих мер на права человека. Сама же вакцинация не должна быть обязательной, заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Фадела Шаиб, комментируя решение Австрии о введении обязательной вакцинации в 2022 году, передаёт ТАСС.

Всё действительно зависит от реальной эпидемиологической ситуации в каждой стране, но при этом нужно иметь в виду, что селективные локдауны окажут определённое влияние на этическую сторону и права человека, — сказала официальный представитель ВОЗ.

Шаиб отрицательно ответила на вопрос о том, должна ли вакцинация быть обязательной, но подчеркнула, что страны способны принимать самостоятельные решения относительно неё. Она призвала предпринимать все возможные усилия для обеспечения наличия вакцин, заявив, что вакцинация должна поощряться и «разъясняться».

Ранее сообщалось, что власти Австрии вводят с 22 ноября общенациональный локдаун из-за критической ситуации с заболеваемостью COVID-19 и загруженности больничных коек: локдаун автоматически закончится не позднее 13 декабря. Также Австрия начинает подготовку к введению обязательной вакцинации от COVID-19 с февраля 2022 года. Ответственность за новые ограничения канцлер республики Александер Шалленберг возложил на противников массовой вакцинации от коронавируса.