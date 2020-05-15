В ВОЗ оценили расходы на здравоохранение в мире

https://static.news.ru/photo/f11f255e-96b6-11ea-b2f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency​​​​​​​/Global Look Press

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выяснили, сколько денег тратят 195 государств мира на здравоохранение, в том числе на борьбу с пандемией коронавируса.

Результаты исследования опубликованы в журнале Lancet. Согласно им, в 2019 году власти государств инвестировали в противоэпидемиологические меры $374 млн. Однако пандемия коронавируса в 2020 году показала, что этой суммы недостаточно.

В ВОЗ отметили, что в среднем по миру на одного человека тратится около $1 тыс. в год. Однако в отдельных странах расходы могут сильно отличаться. Так, в США, Норвегии и Швейцарии на здравоохранение тратится примерно $8-9 тыс. на человека в год, а в Сомали — около $6, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что китайские власти сообщили, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не обращалась к КНР с просьбой организовать визит своим специалистам в лабораторию Уханьского института вирусологии.