В ВОЗ оценили расходы на здравоохранение в мире

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выяснили, сколько денег тратят 195 государств мира на здравоохранение, в том числе на борьбу с пандемией коронавируса.
Результаты исследования опубликованы в журнале Lancet. Согласно им, в 2019 году власти государств инвестировали в противоэпидемиологические меры $374 млн. Однако пандемия коронавируса в 2020 году показала, что этой суммы недостаточно.
В ВОЗ отметили, что в среднем по миру на одного человека тратится около $1 тыс. в год. Однако в отдельных странах расходы могут сильно отличаться. Так, в США, Норвегии и Швейцарии на здравоохранение тратится примерно $8-9 тыс. на человека в год, а в Сомали — около $6,
Ранее NEWS.ru писал о том, что китайские власти сообщили, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не обращалась к КНР с просьбой организовать визит своим специалистам в лабораторию Уханьского института вирусологии.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен