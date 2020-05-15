В КНР опровергли информацию о просьбе ВОЗ посетить лабораторию в Ухани

https://static.news.ru/photo/e1abcc56-9686-11ea-b82e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shen Bohan/XinHua​​​​​​​/Global Look Press

Китайские власти сообщили, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не обращалась к КНР с просьбой организовать визит своим специалистам в лабораторию Уханьского института вирусологии.

Об этом заявил глава отдела международных связей Государственного комитета по вопросам здравоохранения и гигиены Китая Ли Минчжу. По его словам, информация о том, что китайские власти якобы отказали специалистам организации в посещении лаборатории, не соответствует действительности, передаёт ТАСС.

ВОЗ никогда не выдвигала требований посещения каких-либо лабораторий, — сказал Минчжу.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в китайском городе Ухань местные жители выстроились в очереди, чтобы сдать тест на коронавирусную инфекцию. Тестирование было организовано государством. Многим людям пришлось стоять под дождём больше часа.