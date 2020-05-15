Азия

В КНР опровергли информацию о просьбе ВОЗ посетить лабораторию в Ухани

11:17, 15 мая 2020
Фото: Shen Bohan/XinHua​​​​​​​/Global Look Press

Китайские власти сообщили, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не обращалась к КНР с просьбой организовать визит своим специалистам в лабораторию Уханьского института вирусологии.

Об этом заявил глава отдела международных связей Государственного комитета по вопросам здравоохранения и гигиены Китая Ли Минчжу. По его словам, информация о том, что китайские власти якобы отказали специалистам организации в посещении лаборатории, не соответствует действительности, передаёт ТАСС.

ВОЗ никогда не выдвигала требований посещения каких-либо лабораторий, — сказал Минчжу.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в китайском городе Ухань местные жители выстроились в очереди, чтобы сдать тест на коронавирусную инфекцию. Тестирование было организовано государством. Многим людям пришлось стоять под дождём больше часа.

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