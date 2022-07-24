В ВГА Запорожья призвали разместить в регионе российские военные базы Член совета ВГА Запорожья Рогов предложил оставить ВС РФ в регионе на постоянной основе

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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал к постоянной дислокации российской армии в регионе. По его мнению, это станет гарантом безопасности от попыток внешней агрессии. Об этом он заявил РИА Новости.

Постоянная дислокация Вооружённых сил Российской Федерации в Запорожской области станет гарантом безопасности региона от попыток внешней агрессии и террора украинских националистов. Мы хотим, чтобы в нашем регионе были размещены военные базы на постоянной основе, — сказал Рогов.

Он добавил, что более предметный разговор на эту тему можно будет вести после проведения референдума о вхождении региона в состав Российской Федерации.

В настоящее время войска РФ контролируют порядка 70% территорий Запорожской области, под контролем Киева остается административный центр региона — город Запорожье. Его функцию в пророссийской части региона выполняет Мелитополь.

Ранее стало известно, что главой правительства региона назначен бывший первый вице-губернатор Вологодской области Антон Кольцов. Также сообщалось, что Запорожье выстраивает «горизонтальные связи» с регионами, включая российскую Вологодскую область.